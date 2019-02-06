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Прощание с рэпером Децлом проходит в Москве

Общество

Музыкант будет похоронен на Пятницком кладбище

Москва, 6 февраля 2019, 11:39 — REGNUM  В Москве 6 февраля проходит церемония прощания с рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, известным под творческим псевдонимом Децл, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Траурная церемония проходит в Центральной клинической больнице Управления делами президента. После музыкант будет похоронен на Пятницком кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в Ижевске после концерта. Причиной смерти стала остановка сердца. Тело исполнителя было доставлено в столицу.

6 февраля на YouTube-канале Децла вышел посмертный клип.

Читайте ранее в этом сюжете: На YouTube-канале Децла вышел посмертный клип

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