В Петербурге начнут перекрывать улицы в центре для уборки снега

Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга объявили о предстоящем полном перекрытии движения на нескольких улицах в центре города для уборки и вывоза снега. Тем временем региональное управление ГИБДД сообщило о массовой эвакуации автомобилей, мешающих уборке.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, с 21:00 мск 6 февраля до 07:00 мск 7 февраля ГИБДД перекроет движение на Захарьевской улице, Фурштатской улице, а также на улице Чайковского — от Литейного проспекта до Гагаринской улицы, и на Таврической улице — от Кирочной улицы до Суворовского проспекта.

«Это делается для того, чтобы дорожники ГУДП «Центр» могли очистить проезжую часть и тротуары и вывезти снег», — объяснили в комитете.

Там попросили водителей не парковать автомобили на указанных улицах после 21:00 и предупредили, что оставленные машины будут перемещены на соседние участки.

В свою очередь, УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ужесточило контроль за соблюдением водителями требований Правил дорожного движения в части остановки и стоянки транспортных средств.

«За минувшие сутки за нарушение правил парковки или стоянки эвакуировано на специализированные стоянки 242 автомобиля, уполномоченными организациями для уборки магистралей перемещен 251 автомобиль», — сообщили 6 февраля в УГИБДД.

Наибольшее число нарушителей зафиксировано в Центральном, Московском, Красногвардейском и Приморском районах города.

В дорожной полиции пояснили, что для облегчения снегоуборочных работ на 542 улицах Санкт-Петербурга установлены знаки дополнительной информации, которые ограничивают действие установленных с ними дорожных знаков «остановка запрещена» и «стоянка запрещена».

Нарушение правил остановки и стоянки предусматривает наложение административного наказания в виде штрафа в размере от 2500 до 3000 рублей и задержание транспортного средства.

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