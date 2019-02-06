«Апелляция отклонена» – суд вынес решение по делу о холдинге «Сивма»

Москва, , 09:04 — REGNUM Десятый арбитражный апелляционный суд под председательством судьи Андрея Терешина 5 февраля, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, оставил в силе решение Арбитражного суда Московской области, который 12 ноября 2018 года признал фиктивной смену собственника крупнейшего актива холдинга — завода детского питания «Фаустово». Ранее на это решение была подана апелляция, которую российская Фемида 5 февраля и оставила без удовлетворения.

«Решение арбитражного суда Московской области от 12.11.2018 года по делу А4 183 756/17 оставить без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — зачитал судейское решение Андрей Терешин.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник юридического отдела группы компаний ЗАО «Сивма» Дмитрий Пылин, суть данного дела состоит в том, что в своё время бывший директор одного из структурных подразделений группы компаний «Сивма» Владислав Тарасьян фальсифицировал реестр акционеров, открыл на себя лицевой счёт и записал на себя все акции завода.

«Он подделал реестр, — констатировал Пылин. — До октября 2014 года по закону реестр акционеров могли вести непосредственно директора предприятий или же иные уполномоченные лица, чем он и воспользовался. Он открыл у себя лицевой счёт и записал акции завода на себя. Но всё началось ещё раньше — в 2016 году, когда группа лиц, бывшие менеджеры, уволенные с предприятия с связи с утратой доверия, совместно с другими лицами придумали схему фальсификации векселей. Тарасьян же подделал акции завода, и от имени завода фальшивые векселя были реализованы».

Пылин подчеркнул, что суд признал и 5 февраля ещё раз это подтвердил, что запись в реестр акционеров была внесена незаконно.

«Решение суда, вынесенное сегодня, нас удовлетворило в полном объёме, — заявил Пылин. — Суд подтвердил нашу правоту. Подтверждено, что реестр акционеров был подделан и в него были занесены акции нашего предприятия. Это уже большой прорыв. Думаю, что эта история с попыткой рейдерского захвата нашего предприятия будет скоро завершена и завершена нашей полной победой. Холдинг огромный, и тысячи людей могли остаться без работы».

С аналогичным заявлением выступил и владелец группы компаний «Сивма» Василий Лабзин.

«Я доволен решением суда, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Решение правильное и справедливое. Решение было разобрано досконально. Я видел, что суд не поверхностно, а детально изучил весь ход дела и предыдущий процесс и вынес правильное и справедливое решение. Это нужно для того, чтобы, глядя на нашу компанию, наши коллеги по бизнесу не боялись бороться с рейдерством и не боялись обращаться в органы. Мошенники должны быть наказаны. Как сказал известный персонаж, «вор должен сидеть в тюрьме».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вошедший в девятку лучших производителей детского питания страны — пюре, соков, чаев — холдинг «Сивма» оказался под угрозой развала в 2016 году. Тогда в отсутствие уехавшего за границу по делам президента группы компаний «Сивма», владельца «Бабушкиного лукошка» Василия Лабзина Владислав Тарасьян переписал все акции завода «Фаустово» в подмосковном поселке Белоозерский на себя, внёс запись в реестр акционеров, а заодно продлил свои полномочия в качестве генерального директора.

«Решение арбитражного суда, которое сегодня вступило в силу, дает нам возможность полностью восстановить корпоративный контроль над компанией, которым завладели рейдеры руками Владислава Тарасьяна. Я уверен, что сегодняшнее решение апелляции даст толчок следствию для предъявления обвинения Тарасьяну и направления уголовного дела в суд», — прокомментировал случившееся адвокат Роман Кандауров, представляющий интересы группы компаний «Сивма».

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