Отец Децла опроверг сообщения о полученных результатах экспертизы

Москва, , 07:16 — REGNUM Информация о якобы уже полученных результатах экспертизы по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, является преждевременной. Такое заявление сделал отец музыканта Александр Толмацкий.

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Он отметил, что результаты будут готовы только через две недели. Это подредил и представитель следственного управления СК РФ по Удмуртии, уточнив, что результаты судебно-медицинской экспертизы погибшего пока не получены.

Как сообщало ИА REGNUM, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался в ночь на 3 февраля после выступления в клубе Posh Lounge в центре Ижевска. В гримёрке артисту внезапно стало плохо, спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной смерти музыканта стала сердечная патология.

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В крови рэпера Децла не обнаружено наркотических веществ

Выдвинутые версии о смерти Толмацкого из-за передозировки наркотиков опроверг концертный директор рэпера Павел Беленец. Он отметил, что музыкант уже несколько лет придерживается здорового образа жизни, а в своих композициях регулярно напоминает о вреде наркотиков. При этом 5 февраля в СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах появилась информация о якобы уже готовых результатах экспертизы. Уточнялось, что следов наркотиков в крови музыканта обнаружено не было.

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