В Петербурге зафиксирована вспышка заболевания корью

Санкт-Петербург, , 05:15 — REGNUM С начала 2019 года в Санкт-Петербурге было выявлено восемь случаев заболевания корью, говорится в постановлении Роспотребнадзора Северной столицы, подписанном главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой.

Согласно документу, в Петербурге с начала 2019 года зафиксировано восемь случаев заболевания корью, преимущественно во Фрунзенском районе города. Среди заболевших — четверо детей. Подчеркивается, что болезнь была выявлена у непривитых жителей.

Отмечается, что в 2018 году было зафиксировано 52 случая заболевания корью, из которых 42 являлись местными. Роспотребнадзор отмечает, что эпидемиологическое неблагополучие по кори сохраняется в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля случай заболевания корью был выявлен в Перми у ребенка. Сообщается, что за несколько часов до появления симптомов заболевания ребенок летел самолетом рейса Пермь — Москва, на борту которого находились более 200 человек. Предположительно болезнь могла развиться в результате контактов с одним из пассажиров самолета.

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