Директору приморской школы грозит штраф за скандальный урок

Москва, , 03:52 — REGNUM В отношении директора школы в Михайловском районе Приморского края, где проходил урок полового воспитания с участием якобы представителей криминала, возбуждено административное дело, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на интернет-канале ведомства.

Он заявил, что в отношении директора учебного заведения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП — «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся». Куренной подчеркнул, что дело уже направлено на рассмотрение в суд. По этой статье директору может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Куренной добавил, что в результате проверки выяснилось, что люди, проводившие лекцию по половому воспитанию в школе, не имели отношения к учреждениям системы профилактики правонарушений. Также проверка показала, что один из проводивших лекцию допускал нецензурные выражения в присутствии школьников. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по ч 1 ст. 20.1 КоАП — «Мелкое хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, широкий резонанс в СМИ получило видеозапись урока в селе Первомайское Михайловского района Приморского края. Четверо мужчин в грубой форме проводили урок полового воспитания перед мальчиками 5−7-х классов. Ряд СМИ заявил о принадлежности мужчин к криминальной среде, однако эти данные опроверг врио главы Михайловского районе Петр Зубок.

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