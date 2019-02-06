Петербургских сторонников Навального оштрафовали на 7,3 млн рублей

Санкт-Петербург, , 02:21 — REGNUM Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обязал координатора петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и пресс-секретаря движения «Весна» Богдана Литвина выплатить 7,3 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

С иском в суд обратилась городская прокуратура. Согласно иску, Михайлов и Литвин являлись организаторами незаконного митинга в Александровском саду 5 мая 2018 года. По данным прокуратуры, протестующие нанесли ущерб зеленым насаждениям города.

Чтобы восстановить ущерб городским властям потребовалось более 3 млн рублей на восстановительные работы. Изначально прокуратура требовала взыскать 11 млн рублей, однако иск был удовлетворен частично — суд постановил виновных уплатить 7,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля московский арбитражный суд удовлетворил иск крымского мясокомбината «Дружба народов» против оппозиционного блогера Алексея Навального. Иск был связан с «расследованием» Навального о поставках продовольствия Росгвардии.

Суд удовлетворил иск мясокомбината и постановил удалить видео и текстовую версию «расследования», а также опубликовать опровержение.

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