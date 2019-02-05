Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Московское ГИБДД может получить спорткары для борьбы со стритрейсерами

Общество

В Москве обсуждается вопрос оснащения полиции новыми, более мощными и тяжёлыми транспортными средствами

Москва, 5 февраля 2019, 22:46 — REGNUM  Сотрудники автоинспекции в Москве могут получить спортивные автомобили для более эффективной борьбы с уличными гонками. Об этом 5 февраля сообщил начальник столичного ГИБДД, генерал-майор полиции Виктор Коваленко.

«Сейчас рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями. То есть теми, которые сотрудники ГИБДД смогли бы использовать на скоростных магистралях», — сказал он в интервью «Российской газете».

Коваленко подчеркнул, что для эффективного противостояния стритрейсерам автоинспекции «необходимы машины с очень хорошими динамическими характеристиками».

Кроме этого, сообщил он, в настоящее время обсуждается вопрос оснащения ГИБДД тяжёлыми пикапами — в первую очередь, для работы на МКАД. Речь идёт о высоких автомобилях, которые могут быть видны издалека. Пикапы будут оснащены лебёдками и другими техническими средствами для оказания помощи автомобилистам.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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