Вторник, 5 Февраля 2019 года
19:11:12 МСК

В работе мессенджера Facebook произошёл сбой

Общество

Проблемы с доступом к приложению наблюдаются у пользователей в Европе

В работе мессенджера Facebook произошёл сбой
Facebook

Менло-Парк, США, 5 февраля 2019, 18:44 — REGNUM  Пользователи Facebook Messenger во вторник, 5 февраля, сообщают о сбоях в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о проблемах поступают от пользователей в Великобритании, Германии, Франции, Польше, Болгарии, Румынии, Португалии и других европейских странах.

Большинство жалоб (46%) связано со сбоями при обмене сообщениями, 33% заявляют о проблемах с подключением к серверу, ещё 20% испытывают трудности с авторизацией.

Администрация Facebook пока никак не прокомментировала данную информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мессенджеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить