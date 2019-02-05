В работе мессенджера Facebook произошёл сбой

Менло-Парк, США, 5 февраля 2019, 18:44 — REGNUM Пользователи Facebook Messenger во вторник, 5 февраля, сообщают о сбоях в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Сообщения о проблемах поступают от пользователей в Великобритании, Германии, Франции, Польше, Болгарии, Румынии, Португалии и других европейских странах.
Большинство жалоб (46%) связано со сбоями при обмене сообщениями, 33% заявляют о проблемах с подключением к серверу, ещё 20% испытывают трудности с авторизацией.
Администрация Facebook пока никак не прокомментировала данную информацию.
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