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А СМИ молчат, чины притихли... Как отреагировали в КЧР на арест Арашукова

Общество

СКР и ФСБ проводят «работы по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики»

А СМИ молчат, чины притихли... Как отреагировали в КЧР на арест Арашукова
Иллюстрация: Council.gov.ru
Рауф Арашуков

Черкесск, 6 февраля 2019, 08:05 — REGNUM  И чиновники, и рядовые граждане Карачаево-Черкесии потрясены известием об аресте «газового короля» Рауля Арашукова и его сына Рауфа. О том, что привело Арашуковых к столь бесславному завершению карьеры и как могут развиваться события в КЧР теперь, рассуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ольга Карпова.

Чиновники КЧР притихли. Местные СМИ не дали ни единого сообщения о деле, про которое говорит вся страна. Зато простой народ робко торжествует в надежде на то, что теперь в его жизни что-то изменится и на горизонте забрезжила справедливость. В кланово-феодальном укладе, поразившем на десятилетия Карачаево-Черкесию усилиями Арашуковых и им подобных, никакое изменение к лучшему было невозможно, на территории республики творилось «локальное средневековье» — со всеми сопутствующими безобразиями. Хищениями, убийствами, подковерной борьбой.

Добраться до столичных высот Арашукову-младшему помогли связи отца, ставшего немаловажной фигурой в местных структурах Газпрома. Карьерный взлет сына мог не вызвать удивления только в КЧР и Ставропольском крае, хорошо представлявших себе положение его отца. 18-летний депутат гордумы Ставрополя через пять лет стал министром соцразвития КЧР, еще ступенька — советник главы республики, глава Хабесского района, и все это в считаные годы, а уже в 30 лет — вершина: сенатор в Совфеде. Теперь же следственным органам предстоит качественно провести расследование, которое ответит на вопрос, не станет ли кто-то из высокопоставленных чиновников еще одним фигурантом этого дела.

Читайте статью Кто за Арашуковыми? Карачаево-Черкесия замерла в ожидании новых арестов и другие публикации Ольги Карповой.

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