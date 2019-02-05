Бречалов рассказал Васильевой о проблемах школ Удмуртии

Москва, , 14:54 — REGNUM В Москве состоялась рабочая встреча главы Удмуртии Александра Бречалова и министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

По словам Бречалова, в настоящее время превышение проектной мощности имеющихся школ составляет 31,157 тыс. мест — школы переполнены. Новые места в образовательных организациях не создаются из-за недостатка финансирования. Глава Удмуртии попросил о выделении средств из федерального бюджета на строительство школы в поселке Кез. Действующие школы здесь переполнены в 1,5−2 раза, дети учатся в две смены. На строительство новой школы ранее, чем в 2021 году, нужно 346 млн рублей.

Также глава Удмуртии отметил, что в настоящее время техническое состояние 74 школьных автобусов не отвечает требованиям безопасной перевозки детей. Из них более тридцати единиц транспорта требуется заменить срочно. На обновление автопарка нужно 55 млн рублей.

В то же время Бречалов рассказал и об успехах. Так, в 2018 году 43 выпускника из Удмуртии выполнили работы в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 100 баллов. Республика по итогам года поднялась в рейтинге регионов по организации и проведению государственной итоговой аттестации с 58-го на 6-е место. В финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в Южно-Сахалинске, были награждены четверо удмуртских студентов. В топ-500 лучших школ России вошли 8 образовательных учреждений республики, а в топ-25 — математический лицей №29 Ижевска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Удмуртия в 2019 году получит федеральную субсидию на повышение качества образования, по итогам конкурса, который проводился среди субъектов РФ. Средства пойдут на реализацию государственных программ, которые направлены на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения, а также в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Все мероприятия будут проводиться в рамках госпрограммы «Развитие образования».