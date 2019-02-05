Программист с ДЦП зачитал рэп через синтезатор речи

Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM В Twitter набирает популярность видео программиста из Санкт-Петербурга с проблемами речи, который зачитал рэп с помощью речевого синтезатора. Иван Бакаидов с юмором рассказал свою биографию, чтобы запустить флешмоб #НеСтесняюсьСинтезатора.

У 20-летнего программиста церебральный паралич, из-за которого у Ивана плохая координация движений и проблемы с речью. Молодой человек чаще всего общается с помощью речевого синтезатора.

Однако диагноз не мешает Ивану вести активную жизнь, иметь множество хобби и зарабатывать. Так, еще со школы он увлекается программированием и в старших классах создал три бесплатных приложения для людей с проблемами речи. Сейчас Иван пишет на заказ сайты и приложения. Кроме того, молодой человек занимается спортом и получил серебряную медаль в чемпионате России по бочча.

Об всем этом Иван рассказал в своём треке, текст которого за него под бит озвучил речевой синтезатор. В качестве иллюстрации программист снял на видео, как он качается в ритм трека на стуле. За сутки ролик посмотрели более 40 тыс. раз, а запись ретвитнул рэпер Loqiemean. В комментариях под записью собрались первые поклонники Ивана.

«Просто разрыв шаблона! Крут, спору нет», — пишет KirillGREH.

«Бро, ты понимаешь, что этим треком сделал мой день! Ты крут. Записывай меня в свои фанаты! И да — ты большой умник, и это здорово!» — пишет Павел С.

Между тем это не первый музыкальный опыт Ивана Бакаилова. Ранее он записал трек без слов и снял к нему видео.

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