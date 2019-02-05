В Казахстане планируют усилить меры поддержки многодетных семей

Астана, , 14:04 — REGNUM В министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана признали недостаточность мер поддержки многодетных семей. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты населения республики Светлана Жакупова, сообщает 5 февраля издание «Власть».

По её словам, в настоящее время в министерстве рассматривается вопрос о совершенствовании мер поддержки многодетных семей. Жакупова отметила, что в ведомстве пересмотрят порядок назначения адресной социальной помощи.

Замминистра добавила, что социальную поддержку многодетным семьям планируется также оказывать через портал социальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в Казахстане было отменено пособие в размере 10 тыс. тенге ($26) для многодетных семей с доходом, превышающем 14 142 тенге ($37) на каждого члена семьи. Светлана Жакупова отметила, что данная мера позволит «укрепить экономическую самостоятельность и личную мотивацию граждан для выхода из трудной жизненной ситуации».