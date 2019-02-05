«Голодные обмороки» в школах Кузбасса обнажили и другие проблемы

Кемерово, , 14:55 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын направил губернатору региона Сергею Цивилёву официальное письмо с отчётом о результатах комплексной проверки школ.

В документе, копию которого опубликовало РЕН-ТВ, в частности говорится, что в селе Пашково в Яшкинском районе Кемеровской области медработник подтвердила три случая падения детей в обмороки. Но они не были зарегистрированы и расследования по ним не проводились. Кроме того, выяснилось, что в этой школе вода непригодна для питья, а пищеблок в аварийном состоянии. Нарушения выявлены и в школах посёлка Рассвет Топкинского района, посёлка Барзас города Березовский, посёлка Кузеево Новокузнецкого района. В школьных столовых зафиксированы обвесы, указывается, что часть продуктов «открыто грабят», а оставшаяся часть хранится с нарушениями. Всего нарушения выявлены в восьми школах.

«К сожалению, в ходе работы в составе комиссии у меня сложилось мнение о том, что члены комиссии заняли позицию руководства школ и администраций муниципальных образований — скрыть либо сгладить обозначенные факты, — отметил в письме Кислицын. — Для эффективной работы данной комиссии по рассмотрению поступающих от граждан обращений о проблемах питания предлагаю продолжить работу с включением в состав комиссии специалистов надзорных органов (сотрудников Роспотребнадзора, Росздравнадзора, прокуратуры), а также представителей родительской общественности и ОНФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, детский омбудсмен Кузбасса Дмитрий Кислицын в конце января 2019 года сообщил о падающих в голодные обмороки школьниках. Его заявление вызвало резонанс. Но специально созданная комиссия, которая побывала в некоторых кузбасских школах, не нашла подтверждения словам Кислицына. К разбирательству подключились следственный комитет и прокуратура.

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