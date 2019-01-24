«Ложечки нашлись, но осадочек остался»: о голодных обмороках в Кузбассе

Кемерово, , 14:51 — REGNUM История с голодающими детьми в Кузбассе оставляет очень много вопросов, отметил президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя ИА REGNUM заявление уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына о падающих в голодные обмороки школьниках и реакции на это властей.

«Прежде всего вопросы эти нужно адресовать самому омбудсмену. Во-первых, какие действия предпринял сам омбудсмен для того, чтобы решить эту проблему. Во-вторых, если должностное лицо делает подобные заявления, то необходимо давать точную и достоверную информацию, а не ссылаться на конфиденциальность. Сейчас же ситуация получилась как в анекдоте: вроде как ложечки нашлись, но осадочек остался. Но если проверка школ Кузбасса эту информацию не подтвердила, то как относиться к словам уполномоченного по правам ребёнка? Как бы то ни было, ситуация со школьным питанием и его доступностью для социально-незащищённых слоёв населения должна находиться в сфере приоритетного внимания региональных властей. В случае, если хоть один из изложенных фактов подтвердится, то это повод для очень жёстких решений, в том числе и кадровых», — считает Ростислав Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг заявления о том, что в школах Кемеровской области дети падают в голодные обмороки обрастает всё новыми подробностями, но от этого не становится понятнее. После того, как уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын сказал, дословно, что «дети из малообеспеченных семей, проживающие в отдалённых посёлках, очень часто не завтракают и не обедают, потому что денег нет», и потому падают в голодные обмороки, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поручил работникам администрации проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов. Была создана специальная комиссия, которая уже побывала в нескольких школах региона, но не нашла подтверждения словам детского омбудсмена. Ситуацией заинтересовались следователи и прокуратура. Проверки продолжаются.

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