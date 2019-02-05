В Ростове-на-Дону умер ветеран, спасший еврейские семьи от рук фашистов

Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону ушёл из жизни ветеран, спасший в годы Великой Отечественной войны еврейские семьи от фашистской расправы. Михаил Зирченко — один из пяти оставшихся в России обладателей звания праведника народов мира. Ему было 92 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского еврейского конгресса.

На сайте ростовской еврейской общины и проекта «Холокост. Ростов» указано, что ветеран в 2007 году стал «Человеком года» в номинации «За мужество и высокое человеческое достоинство», в 2010 году в Москве получил награду «Человек года» в номинации «Мужество».

Михаилу Зирченко звание «праведник народов мира» было присвоено в 2005 году «в знак глубочайшей признательности за помощь, оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны». Звание также было присвоено его отцу посмертно.

Михаил Павлович и его семья в годы войны спасли 32 человека — семь еврейских семей.

«Несмотря на риск потерять свою жизнь и жизнь родных, мы с отцом спасли советских людей еврейской национальности. Это было в ноябре 1941 года в оккупированной немцами Украине — в селе Благодатное Днепропетровской области. Тогда стояла глубокая осень — уже были заморозки, и к нам в село забрела группа людей, бежавших от преследования немцев. Это были еврейские семьи — старики, женщины, дети», — вспоминал об этом Михаил Зирченко.

Семья Зирченко приютила людей, которым грозила фашистская расправа.