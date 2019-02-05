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Фигуранты дела об убийстве Дениса Тена подали апелляционные жалобы

Общество

Апелляцию также подала мать фигуриста Оксана Тен

Алма-Ата, Казахстан, 5 февраля 2019, 12:53 — REGNUM  На приговор суда по делу об убийстве призера Олимпийских игр Дениса Тена поступили три апелляционные жалобы, сообщает 5 февраля издание Informburo со ссылкой на Алма-Атинский городской суд.

Жалобу подали адвокаты подсудимых Нуралы К. и Армана К. Кроме того, апелляцию также подала мать фигуриста Оксана Тен. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты вынес приговор фигурантам дела об убийстве Дениса Тена. Нуралы К. и Армана К. были приговорены к 18 годам лишения свободы.

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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