Новгородская область заболевает: грипп и свиной, и птичий

Великий Новгород, , 10:52 — REGNUM В Новгородской области превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 18,4% среди совокупного населения региона. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, за пятую неделю года (с 28 января по 3 февраля) с симптомами ОРВИ за медицинской помощью обратились 7018 человек, в том числе 4731 ребёнок.

Наиболее всего эпидпорог превышен среди детей — в возрасте до двух лет на 34,7%, среди детей от трёх до шести лет — на 42,2%, среди детей 7−14 лет — на 49%.

В 21 случае лабораторные исследования подтвердили свиной грипп (А (H1N1)pdm09) — в девяти случаях — грипп A (H3N2), называемый также птичьим.

В связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ полностью приостановлен образовательный процесс в четырёх школах региона — в Новгородском, Пестовском, Волотовском и Марёвском районах. Ещё в 27 школах области закрыты 133 класса. Это и школы Великого Новгорода, а также таких районов как Валдайский, Окуловский, Боровичский, Парфинский, Маловишерский и Демянский.

Частично закрыты группы в четырёх детских садах Новгородского и Любытинского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Новгородской области был зарегистрирован и летальный случай от заболеваемости гриппом: от осложений свиного гриппа скончалась женщина, которая, по словам медиков, длительное время занималась самолечением, не обращаясь к врачам.

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