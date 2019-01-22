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Новгородские следователи начали проверку по факту смерти женщины от гриппа

Происшествия

Женщина скончалась от осложнений свиного гриппа

Новгородские следователи начали проверку по факту смерти женщины от гриппа
SilasCamargo
Больничная палата

Великий Новгород, 22 января 2019, 20:36 — REGNUM  Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области начата доследственная проверка по факту смерти женщины от осложнений свиного гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства и причины смерти. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Великого Новгорода скончалась от осложнений после гриппа А (H1N1) сегодня, 22 января, в реанимации одной из городских больниц. Медики сообщили журналистам, что женщина не была привита от гриппа, в течение восьми дней не обращалась к врачам, в больницу попала на скорой и уже была с осложнениями.

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Свиной грипп
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