Новгородские следователи начали проверку по факту смерти женщины от гриппа

Великий Новгород, , 20:36 — REGNUM Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области начата доследственная проверка по факту смерти женщины от осложнений свиного гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства и причины смерти. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Великого Новгорода скончалась от осложнений после гриппа А (H1N1) сегодня, 22 января, в реанимации одной из городских больниц. Медики сообщили журналистам, что женщина не была привита от гриппа, в течение восьми дней не обращалась к врачам, в больницу попала на скорой и уже была с осложнениями.

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