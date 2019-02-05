Рассмотрение апелляции по делу Хорошавина перенесено

Южно-Сахалинск, , 08:53 — REGNUM Апелляция по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина будет рассмотрена 6 февраля. Такое решение принял Сахалинский областной суд по просьбе защитника экс-главы региона, сообщают 5 февраля «Вести».

Адвокат Ольга Артюхова пояснила, что ей нужно время для ознакомления с протоколами прослушивания ее подзащитного, которое осуществлялось в его кабинете. Речь идет о материалах на 4 тыс. страниц.

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Хорошавин также поддержал просьбу защитницы, рассказав о плохом самочувствии. Медики рекомендовали ему спокойный режим из-за повышенного давления. Судебная коллегия перенесла слушания на 6 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года бывший глава Сахалинской области был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за получение взяток и легализацию преступных доходов в составе преступной группы. Хорошавин также был наказан штрафом в размере 500 млн рублей и лишением государственных наград.

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