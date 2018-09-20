Конфискованный у Хорошавина Lexus продан с третьей попытки

Южно-Сахалинск, , 12:59 — REGNUM Около 2,5 млн рублей поступят в федеральный бюджет по итогам продажи внедорожника Lexus LX 570, конфискованного у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Торги состоялись с третьей попытки, сообщает 20 сентября пресс-служба территориального управления Росимущества по Сахалинской области.

Автомобиль приобрело неназванное физическое лицо за 2 млн 483 тыс. 480 рублей, включая НДС. Стартовая цена составила 1 млн 57 тыс. рублей.

Внедорожник Хорошавина ранее дважды выставляли на торги, однако желающих приобрести его не нашлось. Сначала автомобиль предлагали за 2 млн 642 тыс. рублей, позже цену снизили на 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с молотка ушел принадлежавший Хорошавину ретроавтомобиль — ГАЗ 21, выпущенный в 1968 году. Его приобрели за 2,5 млн рублей.

Весной 2018 года Росимущество реализовало две дорогостоящие иномарки бывшего губернатора: Bentley Continental 2014 года выпуска — за 5,6 млн рублей и Bentley Mulsanne 2012 года выпуска — почти за 6,755 млн рублей.

В феврале 2018 года Александр Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации преступных доходов и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. В доход государства было обращено его имущество стоимостью 1,8 млрд рублей.

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