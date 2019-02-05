Власти Украины и МВФ загнали население в гухой угол — экс-министр ЖКХ

Киев, , 08:08 — REGNUM Субсидии за услуги ЖКХ, которые получает большая часть населения Украины являются огромным мифом, уничтожающим экономику страны, заявил бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко 4 февраля в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт подчеркнул, что деньги для субсидий не берутся из воздуха, власть выплачивает их из государственного бюджета, то есть из налогов граждан Украины.

«Вы не найдёт ни одной страны в мире, где бы 60% населения было вынуждено идти за субсидией, чтобы оплатить коммунальные услуги», — отметил он.

Кучеренко уверен, что украинские чиновники, оперируя деньгами граждан Украины, разворовывают колоссальные суммы. В качестве иллюстрации он привёл статистику, согласно которой в 2018 году субсидию имело 6,5 млн домохозяйств, что, по заявлениям представителей власти, на четверть меньше, чем в 2017 году. В то же самое время министр социальной политики Андрей Рева утверждал, что субсидиантов не более семи миллионов:

«Я уже вижу, что миллион-полтора миллиона домохозяйств гуляют туда-сюда. И я гарантирую, что там огромные злоупотребления на миллиардные суммы», — заявил Алексей Кучеренко.

Он также отметил, что правительство Украины и МВФ не скрывают своего желания сократить как сумму субсидий, так и количество получателей субсидии:

«Они нас с вами загнали в глухой угол, когда 60% украинцев не могут со своих доходов заплатить коммуналку и вынуждены идти нищенствовать, просить у кого-то там себе поддержки», — подытожил эксперт.

Напомним, комментарий Алексея Кучеренко касался трагического случая в Донецкой области, где пожилая женщина покончила с собой, после того как поняла, что не получит субсидию и не сможет оплачивать коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, глава директората семьи и социальной поддержки населения министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко считает, что население Украины уже меньше нуждается в субсидиях, поскольку его доходы растут. Тем не менее, еженедельно за субсидиями обращаются около 150 тыс. домохозяйств.

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Отметим, после государственного переворота 2014 года на Украине, тарифы на ЖКХ выросли во много раз и стали неподъёмными для большей части населения страны.