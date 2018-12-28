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Киев: граждане всё меньше нуждаются в субсидиях, так как их доходы растут

Общество

Киевский режим ищет оправдания для очередного ограбления населения

Киев, 28 декабря 2018, 17:37 — REGNUM  Граждане Украины все меньше нуждаются в субсидиях на оплату услуг ЖКХ, заявил глава директората семьи и социальной поддержки населения министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает 28 декабря УНИАН.

Музыченко заявил, что якобы зарплата украинских жителей растет «быстрее, чем расходы на оплату коммунальных услуг», а, значит, все меньше граждан нуждаются в субсидиях. Чиновник назвал это «активной динамикой увеличения доходов населения». Он добавил, что каждую неделю за субсидиями обращаются до 150 тыс. домохозяйств.

Напомним, правительство Украины не способно создать жизнеспособную экономику, в результате чего расходы киевского режима вынуждены оплачивать простые граждане. Так, в первом полугодии 2018 году объем субсидий на оплату услуг ЖКХ сократился в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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Проблемы ЖКХ Украины
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