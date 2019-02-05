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Два региона ЦФО стали худшими в России по госзакупкам медикаментов

Общество

Эксперты ОНФ проанализировали данные системы госзакупок лекарственных средств

Белгород, 5 февраля 2019, 08:39 — REGNUM  Белгородская область по итогам 2018 года заняла первое место по Российской Федерации в антирейтинге регионов с самыми неэффективными госзакупками жизненно важных лекарств. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба ОНФ.

Из 510 государственных закупок в сфере здравоохранения, объявленных в регионе, предприниматели проигнорировали 148 — 29% от общего числа. В Рязанской области торги не состоялись по 25% аукционов.

Наладить процедуры закупок общественники просят Федеральную антимонопольную службу и Минздрав. По мнению экспертов ОНФ, такое положение дел ставит под угрозу лекарственное обеспечение граждан

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Государственные закупки
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