Два региона ЦФО стали худшими в России по госзакупкам медикаментов

Белгород, , 08:39 — REGNUM Белгородская область по итогам 2018 года заняла первое место по Российской Федерации в антирейтинге регионов с самыми неэффективными госзакупками жизненно важных лекарств. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба ОНФ.

Из 510 государственных закупок в сфере здравоохранения, объявленных в регионе, предприниматели проигнорировали 148 — 29% от общего числа. В Рязанской области торги не состоялись по 25% аукционов.

Наладить процедуры закупок общественники просят Федеральную антимонопольную службу и Минздрав. По мнению экспертов ОНФ, такое положение дел ставит под угрозу лекарственное обеспечение граждан