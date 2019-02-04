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Потепление в Москве сменится морозом и гололёдом

Общество

К середине недели в регионе местами похолодает до -13 градусов

Москва, 4 февраля 2019, 18:39 — REGNUM  Аномальное потепление в Московском регионе закончится в ближайшие дни и погода начнёт постепенно возвращаться к климатической норме. Об этом сообщили 4 февраля в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу, в ночь на вторник, 5 февраля, в столице пройдут небольшие осадки, местами ожидается туман. Днём осадки прекратятся и наступит солнечная погода, температура воздуха составит −4…+1°.

К вечеру 5 февраля ожидается похолодание до — 5° в Москве, до — 10° по области. Местами прогнозируется сильная гололедица.

В ночь на среду, 6 февраля, пройдёт небольшой снег, в столичном регионе похолодает местами до — 13°. Днем продолжит идти снег, температура воздуха составит −6…−1°.

Напомним, в последние дни в Москве установилась неестественно тёплая погода, что синоптики объяснили приближением «волны тепла из Северной Африки». Сегодня значения средней суточной температуры в регионе превысили норму на 8−9 градусов.

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Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
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