В районах Тверской области откроют семь новых филиалов МФЦ — Руденя

Тверь, , 18:17 — REGNUM Семь новых филиалов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг планируется открыть в районах Тверской области в 2019 году. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, говорилось на совещании в правительстве региона, которое провел 4 февраля губернатор Игорь Руденя.

«Работа по предоставлению государственных услуг должна быть организована так, чтобы у граждан была возможность не ходить из одного учреждения в другое и не стоять в очередях. Офисы МФЦ должны быть оформлены в едином стиле, располагаться в местах с хорошей транспортной доступностью, удобной парковкой», — отметил Игорь Руденя.

В текущем году новые филиалы МФЦ появятся в тех муниципалитетах, где пока их нет: в Краснохолмском, Фировском, Бельском, Лесном, Молоковском, Пеновском, Сонковском районах области. В Твери также появятся два новых филиала МФЦ — для повышения доступности услуг жителям Московского и Пролетарского районов. Кроме того, в помещениях Вышневолоцкого, Кимрского, Оленинского, Жарковского, Максатихинского, Ржевского, Торопецкого филиалов МФЦ на этот год запланировано проведение ремонта. Отметим, что в 2020—2021 годах концепция развития сети МФЦ в Тверской области предусматривает открытие ряда новых офисов в Твери и Торжке, приведение всех помещений многофункциональных центров к единому стилю по федеральному стандарту «Мои документы».

Проект по созданию МФЦ в Тверской области реализуется с 2010 года — за это время на территории региона открыты Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с 33 филиалами. Добавим, что для предпринимателей в Твери действует центр оказания услуг для бизнеса и его филиалы.