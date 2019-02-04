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Число пересечений российско-норвежской границы сократилось до минимума

Общество

Январь, традиционно показывающий увеличение потока туристов в Норвегию, в этом году отметился резким спадом

Число пересечений российско-норвежской границы сократилось до минимума
Clemensfranz
Пограничные столбы на реке Ворьема

Мурманск, 4 февраля 2019, 15:07 — REGNUM  Такого резкого спада потока на границе, как в январе текущего года, не наблюдалось уже много лет. На конец января норвежские пограничники насчитали 18 610 пересечений границы — это на 30% меньше, чем в декабре, когда границу пересекло 26 798 человек, сообщает The Barents Observer.

По сравнению с январем прошлого года снижение составило 15 процентов.

Согласно данным полицейского управления норвежской провинции Финнмарк, последний раз такой низкий поток был зафиксирован в феврале 2016 года.

Добавим, что в 2018 году число россиян, обращающихся за визой в Норвегию, достигло 10-летнего минимума.

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