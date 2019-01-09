Жители Кольского полуострова стали реже посещать Норвегию и Финляндию

Мурманск, , 13:25 — REGNUM Жители Кольского полуострова стали реже путешествовать в Норвегию и Финляндию через северные пункты наземной границы. Об этом со ссылкой на норвежскую полицию и пограничную службу Финляндии пишет The Barents Observer.

По данным статистики, в 2018 году снижение потока составило 4,7% на пункте пропуска Салла, 4% на Лотта — Райя-Йоосеппи и 3,8% на Борисоглебск — Стурскуг.

Как следует из данных норвежской полиции, осуществляющей пограничный контроль на единственном пункте пересечения с Россией Борисоглебск — Стурскуг, количество пересечений составило 254 942, сократившись по сравнению с 2017 годом на 10 тысяч. Тем не менее оно оказалось выше показателей 2015 и 2016 годов.

Согласно статистикеПограничной службы Финляндии на двух самых северных пограничных пунктах страны количество пересечений составило 128 054 в Райя-Йоосепи и 221 933 в Салле на юге Лапландии.

По данным Пограничной службы Финляндии, если сравнивать данные о пересечении границы с пиковым 2013 годом, когда границу пересекли 386 942 человека, то поток сократился на 48%.

Рекордные показатели на норвежском КПП Сутрскуг также пришлись на 2013 год, когда было зарегистрировано 320 тысяч пересечений.