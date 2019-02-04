Социальные сети — обоюдоострое оружие, как гвоздь: мнение

Москва, , 14:22 — REGNUM Мировая пресса и общественность взбудоражены выводами исследования немецкого психиатра Ирис Хаут о том, что длительное пребывание детей и подростков в социальных сетях ведет в дальнейшем к формированию личности, склонной к фрустрации, депрессии и неправильной самооценке. Отчасти это верное наблюдение, причем справедливое не только для Германии, ведь в социальных сетях сейчас буквально живет весь мир. А с появлением смартфонов проникновение интернета и социальных сетей во всем мире, а значит, и их влияние на психологию людей, только усилилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Но действительно ли во фрустрации и депрессии как детей, так и взрослых, виноваты исключительно социальные сети? Отметим, что у немецких СМИ есть совершенно неоправданная склонность поучать остальной мир, как надо жить и что делать. Вот экзальтированная немецкая журналистка указывает России, какие праздники ей нужно праздновать, а от каких отказаться, когда проводить военные парады, а когда — сидеть и молчать, когда российским гражданам следует радоваться, а когда плакать и каяться перед остальным миром за более чем 70-летний период своей истории XX века. (На свою собственную историю немцам бы стоило внимательнее оглянуться, особенно на ее позорные страницы XX века).

«Социальные сети — это инструмент общения, который позволяет избежать одиночества, в отличие от просиживания перед телевизором, но инструмент достаточно опасный. Так, подростков могут подстерегать в соцсетях опасные соблазны — от знакомства с педофилами и людьми, втягивающими детей с неустойчивой психикой в группы потенциальных самоубийц, до международных террористов, которые активно вербуют сторонников среди незрелой молодежи. Но для того чтобы социальными сетями не завладели неадекватные люди, государству необходимо контролировать размещаемый в соцсетях контент, а, возможно, и некоторых сомнительных людей, которые их посещают», — пояснила эксперт.

В этом контексте давно введенная в Китае регистрация пользователей соцсетей по паспорту или требования Роскомнадзора к зарубежным социальным сетям хранить всю информацию о пользователях на российских серверах выглядят, несмотря на некоторый сопутствующий ущерб от этих мер, рационально обоснованными.

Социальные медиа предоставляют возможность для размещения разных точек зрения. Они стали в XXI веке всего лишь одним из средств влияния на психологию людей, что логично, ведь интерес к печатным СМИ и телевидению у населения мира все время падает, а к контенту, размещаемому в интернете, наоборот, растет.

«Так вредны или полезны социальные сети для психологии людей? Социальная сеть — это всего лишь инструмент, имеющий обоюдоострую природу. Это, допустим, как гвоздь, который, несмотря на свою нужность в хозяйстве, может стать опасным, если попадет в руки маленького ребенка или неадекватного человека.

Функцию устранения издержек общения в соцсетях лучше передать родителям, когда речь идет о чрезмерном пребывании во всемирной паутине их детей, или государству, если размещаемый в таких медиа контент угрожает государственной безопасности. А сами социальные медиа и дальше будут идти вперед, бросая вызов устаревающим олигархическим СМИ», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут считает, что долгое нахождение в социальных сетях может привести к депрессии, фрустрации и формированию неправильной самооценки в реальном мире.

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