Скандал в мире киберспорта: геймер пожелал «смерти всем русским»

Оттава, , 14:34 — REGNUM В киберспортивной среде разгорелся скандал. Члена команды iG. X с ником Ched обвинили в ненависти по отношению к русскоязычным игрокам. Пользователи Reddit сделали скриншот чата, в котором Ched желает «смерти всем русским».

Профессиональный киберспортсмен называет русскоязычных игроков «собаками» и упоминает имя президента РФ Владимира Путина в чате. После того как скриншот этого заявления был опубликован, спортсмен никак не прокомментировал своё поведение. Представители команды iG. X также хранят молчание.

Некоторые пользователи полагают, что компания Valve (разработчики игры Dota 2, на соревнованиях по которой выступает Ched) должна наложить санкции на киберспортсмена и запретить ему доступ ко всем соревнованиям на территории России.

Напомним, что ранее пользователи также обвиняли киберспортсмена с ником MinD_ContRoL в ненависти к жителям России. Во время публичного матче геймер не смог сдержать эмоции и спросил «почему Гитлер не убил русских?». Позже спортсмен извинился за своё поведения. Руководство команды Team Liquid оштрафовало игрока на сумму, оставшуюся неизвестной.

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