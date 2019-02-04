Свердловчанин за развратные действия в соцсетях отправлен под суд

Новоуральск, Свердловская область, , 13:14 — REGNUM В Свердловской области 34-летний житель Новоуральска обвиняется в развратных действиях и распространении порнографии в интернете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, в период с мая 2017 по февраль 2018 годов гражданин со своего персонального компьютера отправлял незнакомым девушкам в социальных сетях порнографические материалы. Всего следователями установлено свыше 20 эпизодов развратных действий.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области уточнили, что в ходе следствия были проведены различные экспертизы, изъят компьютер гражданина, а также допрошены пострадавшие от развратных действий обвиняемого лица. В итоге обвиняемый полностью признал свою вину и его дело передано в суд для рассмотрения по существу.

«Выявили, задержали и изобличили указанного гражданина сотрудники отдела «К» ГУ МВД по Свердловской области. Собранные материалы проверки были переданы коллегам из Следственного комитета, которые на их основе возбудили уголовное дело, расследовали его и довели до суда», — сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, в Свердловской области в 2017 году под суд отправился житель Берёзовского, который записал на мобильное устройство, а затем выложил в интернет интимное видео со своей подругой. Суд признал видеосьёмку порнографией и приговорил гражданина к трём годам лишения свободы в колонии.