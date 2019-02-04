Медицинские работники Кении объявили забастовку

Найроби, , 12:55 — REGNUM Больные в Кении обеспокоены забастовкой медицинских работников, сообщает ВВС Swahili.

Генеральный секретарь объединения медицинских работников Кении Сет Паньяко 2 февраля заявил, что требования работников не были выполнены. С понедельника, 4 февраля работники не вышли на работу и начали забастовку.

К забастовке присоединились работники всех больниц Кении, кроме работников из городов Момбаса, Мигори и Мачакос, которым были предоставлены прибавки к зарплате в соответствии с договором. Переговоры медицинских работников и правительства прошли 2 ноября 2017 года. На них было достигнуто соглашение о прибавке к зарплатам.

«Мы видим, что это просто игра министерства с целью притеснения в рамках политики президента Ухуру Кеньятты. Мы как союз медицинских работников не допустим этого», — заявил Паньяко.