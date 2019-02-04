В Fortnite прошёл первый виртуальный концерт диджея Marshmello

Кэри, США, , 11:24 — REGNUM В игре Fortnite состоялся первый виртуальный концерт американского диджея Marshmello. Основатель игровой премии The Game Awards Джефф Кейли в своём Twitter-аккаунте сообщил, что одновременно выступление артиста посмотрело более 10 млн человек.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1091876478092865536

Концерт Marshmello длился 10 минут и проходил на игровой локации Pleasant Park. Для игроков и стримеров были введены особые правила поведения и временно отключено оружие и возможность стрелять. Позднее артист по просьбам игроков выступил на бис.

Напомним, что «живые мероприятия» — особые ивенты в Fortnite, которые происходят одновременно на всех серверах игры, поскольку в один момент на сервере может находиться не более 100 игроков. Выступление Marshmello стало первым таким событием, не связанным со вселенной игры. Диджей стал известен ещё в 2015 году, а его личность до сих пор остаётся неизвестной.

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