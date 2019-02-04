На зелёной ветке метро Москвы восстановили движение после инцидента

Москва, 4 февраля 2019, 09:19 — REGNUM Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы 4 февраля восстановлено, сообщает страница в Twitter метрополитена.
Ранее не было движения на зелёной ветке на участке между станциями «Автозаводская» и «Театральная». Причиной назван «инцидент с пассажиром». Подробности не указаны.
В настоящее время движение вводится в график.
Как сообщало ИА REGNUM, в вестибюле станции метро «Домодедовская» московской подземки 31 января был задержан мужчина, устроивший стрельбу из пневматического пистолета.
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