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МЧС предупредило об аномальных морозах в Югре

Общество

Температура воздуха может опуститься до -48 градусов

МЧС предупредило об аномальных морозах в Югре
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мороз

Ханты-Мансийск, 3 февраля 2019, 17:57 — REGNUM  Об аномально холодной погоде предупредило жителей Ханты-Мансийского автономного округа ГУ МЧС по региону. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщается, что в течение ближайших суток по Югре ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде снега, изморозь и слабый туман.

Температура воздуха ночью опустится до −36…−41 градусов, в восточных районах Югры возможно понижение температуры до — 48 градусов.

В связи с возникновением опасного явления в виде сильных морозов, ГУ МЧС призвало автомобилистов при передвижении по автодорогам на транспорте учитывать фактические погодные условия и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренном предупреждении о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии, которое было распространено ГУ МЧС по региону.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода снежных лавин

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Морозы
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