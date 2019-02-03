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В Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода снежных лавин

Происшествия

Экстренное предупреждение о лавиноопасности распространило региональное ГУ МЧС

В Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода снежных лавин
Shaman17
Пик Есенина

Нальчик, 3 февраля 2019, 16:04 — REGNUM  Экстренное предупреждение о высокой лавиноопасности на высоте более 1500 метров над уровнем моря распространило 3 февраля ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что, согласно представленным «Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» данным, опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии будет сохраняться в период с 18:00 03 февраля до 18:00 04 февраля 2019 года.

В связи с прогнозом ГУ МЧС по региону настоятельно рекомендовало соблюдать правила поведения в районах возможного схода лавин.

В частности, ведомство напомнило о необходимости кататься только на размеченных, разрешенных лыжных трассах, не выходить в непогоду и сильный снегопад, следить за изменениями погоды при походах в горы, избегать мест возможного схода снежных лавин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек в результате схождения снежных лавин в Таджикистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь человек погибли под лавинами в Таджикистане

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Оползни, лавины, сели
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