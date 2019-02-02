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Москвичей попросили очистить козырьки балконов от снега

Общество

В случае необходимости сотрудники жилищных инспекций будут уведомлять собственников жилья о необходимости убрать снег

Москва, 2 февраля 2019, 02:55 — REGNUM  Жителей Москвы попросили убрать снег, свисающий с козырьков балконов и подоконников в жилых домах, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Сообщается, что работники служб уже ведут непрерывную работу по очистке крыш зданий. В связи с этим комплекс городского хозяйства обратился к жителям с просьбой обратить внимание на скопления снега на козырьках балконов и выступающих частях фасадов жилых домов.

В случае необходимости сотрудники жилищных инспекций будут уведомлять собственников жилья о необходимости убрать снег.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 января коммунальные службы Москвы продолжили ликвидацию последствий одного из крупнейших снегопадов в столице за последние годы. Также жителям Москвы в связи со снегопадом рекомендовалось пользоваться общественным транспортом вместо личного.

Читайте ранее в этом сюжете: Коммунальные службы ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве

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