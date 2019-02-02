В Москве начался прием заявок на фестиваль «Московская Масленица»

Москва, , 02:41 — REGNUM Стартовал прием заявок на участие в гастрономическом фестивале «Московская Масленица», который будет проводиться в Москве с 1 по 10 марта, сообщает оргкомитет фестиваля.

Организаторы сообщают, что приглашают к участию производителей со всех регионов России. Прием заявок открыт с 1 по 14 февраля. Ожидается, что в фестивале примут участие фермеры, сыроделы, пасеки, кондитерские фабрики, производители мясной и рыбной продукции. Организаторы также планируют создать площадки для создателей авторских сувениров.

Фестиваль пройдет в Москве с 1 по 10 марта, он будет проводиться в центре столицы и в административных округах города. 19 февраля состоится заседание экспертного совета, где будут отобраны участники «Московской Масленицы».

Читайте ранее в этом сюжете: Годовщину присоединения Крыма отметят в Москве фестивалем «Крымская весна»