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В Москве начался прием заявок на фестиваль «Московская Масленица»

Общество

Фестиваль пройдет в Москве с 1 по 10 марта

Москва, 2 февраля 2019, 02:41 — REGNUM  Стартовал прием заявок на участие в гастрономическом фестивале «Московская Масленица», который будет проводиться в Москве с 1 по 10 марта, сообщает оргкомитет фестиваля.

Организаторы сообщают, что приглашают к участию производителей со всех регионов России. Прием заявок открыт с 1 по 14 февраля. Ожидается, что в фестивале примут участие фермеры, сыроделы, пасеки, кондитерские фабрики, производители мясной и рыбной продукции. Организаторы также планируют создать площадки для создателей авторских сувениров.

Фестиваль пройдет в Москве с 1 по 10 марта, он будет проводиться в центре столицы и в административных округах города. 19 февраля состоится заседание экспертного совета, где будут отобраны участники «Московской Масленицы».

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Масленица
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