В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа

Москва, , 02:23 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» на месяц будет приостановлена работа автоматической системы перемещения трансферного багажа между терминалами, сообщает официальный сайт аэропорта.

Ранее багаж перемещался из терминалов A и B, обслуживающих только внутренние рейсы, в терминалы D, E, и F, откуда вылетают внутренние и международные рейсы. Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.

Подчеркивается, что в связи с этим может увеличиться время обработки трансферного багажа. На время работ будет использоваться альтернативный наземный маршрут доставки багажа, уже выделено необходимое количество спецтехники и персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля 2018 года в «Шереметьево» произошли сбои в работе системы транспортировки багажа. Этим заинтересовалась московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая инициировала проверку. Представители аэропорта заявили, что сбой в системе произошел из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле.

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