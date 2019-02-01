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Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию верблюдов из ФРГ

Общество

В Германии ухудшается эпизоотическая обстановки по болезни блютанга

Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию верблюдов из ФРГ

Москва, 1 февраля 2019, 20:15 — REGNUM  Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз в Россию животных, в том числе верблюдов, ещё из двух регионов ФРГ. Об этом сообщили 1 февраля в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, ограничения введены в отношении немецких федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Саар. В конце декабря, напомним, аналогичные ограничения были введены в отношении земли Баден-Вюртемберг.

Причиной запрета стало ухудшение в указанных регионах эпизоотической обстановки по болезни блютанга. Данный вирус, распространяемый среди домашних и диких жвачных животных, поражает внутренние органы, оказывая негативное влияние на пищеварительный тракт и мышцы животных.

Сообщается, что ограничения распространяются и на других животных, восприимчивых к блютангу, в том числе крупный и мелкий рогатый скот, диких, зоопарковых и цирковых животных, а также других представителей семейства верблюжьих — лам, альпак, викуний.

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