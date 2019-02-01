«ВКонтакте» заблокировала паблик журнала «Профсоюз полиции»

Москва, , 20:14 — REGNUM Администрацией социальной сети «ВКонтакте» заблокирован паблик журнала «Профсоюз полиции». Со слов администрации паблика, журналу сообщили, что на паблик поступила жалоба о сборах денежных средств на благотворительность, показавшаяся сомнительной представителям социальной сети. Действительно, профсоюзники проводили сбор средств для полицейских-погорельцев, что, по мнению жалобщика, было неправильным. Все затребованные документы в своё оправдание профсоюз предоставить не смог, так как они попросту сгорели в огне.

По случайному совпадению недавно в Санкт-Петербург выезжал администратор скандально известного паблика «Омбудсмен полиции». Предположительно, он ездил в головной офис «ВКонтакте», находящийся в Санкт Петербурге, так как имеется иск в суд о закрытии его паблика со стороны сотрудников МВД. Таким образом, как считают профсоюзники, он мог стать автором этой жалобы, поскольку многие полицейские ресурсы, включая «Профсоюз полиции», выступают с критикой этого паблика.

Сам «Омбудсмен полиции» в полицейском сегменте блогосферы имеет особую репутацию. В паблике используют нецензурную лексику, как авторы сообщений паблика, так и администраторы площадки. Большой резонанс среди полицейских в интернете вызвал вопиющий поступок администратора паблика, когда он передал в СМИ аудиозапись телефонного разговора одной из посетительниц паблика с ее руководством. Она не давала ему согласия на ее публикацию, а поделилась лишь с целью консультации как с юристом. В результате получившегося скандала женщине пришлось уволиться.