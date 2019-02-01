В России отзывают около 85 тысяч автомобилей Toyota и Lexus

Москва, , 17:38 — REGNUM Официальный представитель Toyota и Lexus на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил о добровольном отзыве 84 257 автомобилей, сообщает 1 февраля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Toyota моделей Hilux, Auris и Corolla, а также Lexus моделей ES350, GX 460, IS250, IS250C и IS-F, реализованные в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств назван брак подушек безопасности Takata, оснащённых определённым типом газогенератора, из-за которого существует вероятность их некорректного срабатывания при аварии.

Сообщается, что на отзываемых автомобилях будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности. Ремонтные работы будут производиться бесплатно для владельцев.

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