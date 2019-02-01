Пятница, 1 Февраля 2019 года
17:38:25 МСК

В России отзывают около 85 тысяч автомобилей Toyota и Lexus

Общество

В некоторых моделях Toyota и Lexus возможно некорректное срабатывание подушки безопасности

Москва, 1 февраля 2019, 17:38 — REGNUM  Официальный представитель Toyota и Lexus на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил о добровольном отзыве 84 257 автомобилей, сообщает 1 февраля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Toyota моделей Hilux, Auris и Corolla, а также Lexus моделей ES350, GX 460, IS250, IS250C и IS-F, реализованные в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств назван брак подушек безопасности Takata, оснащённых определённым типом газогенератора, из-за которого существует вероятность их некорректного срабатывания при аварии.

Сообщается, что на отзываемых автомобилях будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности. Ремонтные работы будут производиться бесплатно для владельцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Renault отзывает тысячи автомобилей Logan, Sandero и Dokker в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить