«Технологическому институту» в Петербурге за миллиард добавят эскалатор

Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на полную замену эскалаторов станции метро «Технологический институт-1» на первой (красной) линии городского метрополитена. Победитель конкурса должен будет вместо трех эскалаторов разместить в наклонном ходе станции четыре лестничных подъемника.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,142 млрд рублей. За эти деньги, помимо замены эскалаторов, нужно будет произвести частичную замену конструкций наклонного хода и вестибюля.

Как сообщил заказчик работ — комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга — заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 11 марта, рассмотрение и оценка заявок назначены на 15 марта 2019 года.

Реконструкция вестибюля станции «Технологический институт-1» будет происходить по проекту, который еще в январе 2018 года получил положительное заключение госэкспертизы.

«Необходимость реконструкции вызвана нарушением работы гидроизоляции тоннеля наклонного хода станции. Проектом предусмотрена замена трех эскалаторов, выработавших свой ресурс, на четыре новые», — отметили в КРТИ.

Этот проект станет первым подобным опытом для существующих станций метрополитена. Работы по реконструкции продлятся до конца 2020 года и будут вестись под контролем органов охраны памятников, поскольку станция «Технологический институт» внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Ее первый подземный вестибюль был открыт 15 ноября 1955 года в составе первой очереди метрополитена Ленинграда, а второй — 29 апреля 1961 года, в составе участка «Технологический институт» — «Парк Победы» (вторая, синяя линия).

Добавим, что сейчас в Петербургском метрополитене продолжается капремонт станции «Академическая» на первой линии. Станция «Академическая» закрыта с 30 июля 2018 года. По плану работы продлятся 11 месяцев.

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