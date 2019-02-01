Идея хорошая, но возникнет много проблем: о проверках ОСАГО с помощью камер

Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Сама идея проверки наличия полисов ОСАГО камерами фотовидеофиксации — разумная, но из-за целого ряда технических проблем в ее реализации возникнут серьезные сложности, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 1 февраля, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя сообщения о предстоящем начале работы системы проверки ОСАГО с помощью камер.

Как сообщалось ранее, в МВД сообщили, что система начнет работать после решения некоторых технических вопросов. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что внедрить систему 1 февраля, как это было запланировано, не удалось из-за проблем с синхронизацией баз Госавтоинспекции и союза автостраховщиков.

«Теоретически идея использовать камеры для вынесения штрафов тем, кто ездит без полисов, здравая. Без ОСАГО у нас ездит огромное количество водителей. Но практически в процессе реализации этой идеи возникнет много проблем.

Во-первых, информация появляется в базе не моментально. Человек может купить машину и застраховать ее, после чего поехать и получить штраф, потому что с точки зрения базы страховки у него еще нет.

Во-вторых, он может получить даже не один штраф, а столько, сколько камер попалось на его пути. И доказать в суде, что речь идет об одном и том же нарушении, реальном или нет, будет трудно. Автомобилисты могут начать получать многотысячные штрафы», — отметил Александр Холодов.