Президент Мексики Лопес Обрадор: «Война с преступностью окончена»

Мехико, , 14:49 — REGNUM «Война против криминальных лидеров официально закончена», — сообщил президент Мексики Андрес Лопес Обрадор 31 января.

Президент обозначил, что целью его правительства является не поимка всех главарей наркокартелей и группировок, занимающихся хищением топлива, а обеспечение общественной безопасности.

«Сократить количество убийств, краж, чтобы не случалось похищений, — вот что действительно для меня важно. Было потеряно много времени и ничего не было решено. Официально войны больше нет, мы хотим мира», — заверил президент во время традиционной утренней пресс-конференции.

Как сообщило мексиканское агентство Excelsior MX, Лопес Обрадор признал, что имевший место 29 января в штате Гуанахуато инцидент, когда дороги были заблокированы подожжёнными автомобилями, произошёл вследствие объявленной властями борьбы с незаконными сливами топлива из нефтепроводов, оказать содействие в которой правительство призвало население. Тогда, несмотря на то что дороги были заблокированы, полиции удалось обнаружить подпольный цех, где преступный картель «Санта-Роса-де-Лима» хранил похищенное топливо. В убежище преступников сотрудники правоохранительных органов нашли восемь цистерн с бензином. Также был задержан один человек.

«Я призываю всех не защищать преступность, не проявлять снисходительность в отношении преступных действий; мы не должны становиться соучастниками преступлений», — подчеркнул глава государства.