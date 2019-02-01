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Роскомнадзор назначил проверку Apple

Общество

Ведомство проверит соблюдение закона о локализации персональных данных российских пользователей

Москва, 1 февраля 2019, 12:42 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приступила к плановой проверке американской компании Apple на соблюдение закона о локализации персональных данных российских пользователей, сообщили 1 февраля в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что первый выезд сотрудников ведомства в рамках проверки «Эппл Рус» на предмет обработки персональных данных будет совершен 4 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Российская система качества» (Роскачество) в преддверии Международного дня защиты персональных данных (28 января) разработала рекомендации по защите личной информации.

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