К 30-летию независимости Таджикистана планируют построить 19 тыс. объектов

Душанбе, , 11:35 — REGNUM К 30-летию государственной независимости Таджикистана планируют построить около 19 тыс. различных объектов, сообщает 1 февраля издание «ТаджикТА» со ссылкой на комитет по архитектуре и строительству страны.

В ведомстве уточнили, что строительство объектов планируется завершить до сентября 2021 года. В Душанбе планируется построить 250 различных объектов, на которых буду созданы несколько десятков тысяч рабочих мест, добавили в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Таджикистане приступили к строительству объектов энергетического проекта CASA-1000. Строительство всех объектов на территории республики оценивается в $350 млн.

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