В России не смогли запустить видеосистему выявления водителей без ОСАГО

Москва, , 07:44 — REGNUM Расхождения в информации баз данных Российского союза автостраховщиков (РСА) и МВД России не позволили вовремя запустить систему проверки наличия у автовладельца полиса ОСАГО с помощью камер видеофиксации нарушений. Об этом пишет 1 февраля «Коммерсантъ».

Отмечается, что новая схема проверки наличия полисов должна была заработать до 1 февраля, такое поручение отдал вице-премьер Максим Акимов. По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, одной из причин срыва сроков поручения является выявленные расхождения в сведениях, содержащихся в информационной системе РСА и базе данных ГИБДД.

В настоящее время ведутся работы по синхронизации информационных систем, сообщили в МВД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2018 года в правительстве Москвы уведомили, что в столице уже с ноября должна быть задействована система «вычисления» водителей без ОСАГО на основании данных с камер видеофиксации нарушений ПДД.

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