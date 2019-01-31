Четверг, 31 Января 2019 года
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Жертвами аномальных морозов в США стали 12 человек

Общество

Аномальные температуры воздуха сохраняются в целом ряде штатов США

Жертвами аномальных морозов в США стали 12 человек
Цитата из х∕ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Заледеневшее окно

Вашингтон, 31 января 2019, 21:59 — REGNUM  В результате аномальных морозов и снегопадов в США, по последним данным, погибли 12 человек. Об этом 31 января сообщает The Independent.

Отмечается, что чрезвычайно низкие температуры сохраняются на территории от Северной Дакоты до Миссури и Огайо. Согласно прогнозам, в некоторых местах температура воздуха может опускаться до — 53 °C.

Напомним, аномально низкие температуры воздуха наблюдаются на текущей неделе на Среднем Западе США. Синоптики связывают это с внезапным потеплением над Северным полюсом.

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