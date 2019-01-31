Жертвами аномальных морозов в США стали 12 человек

Вашингтон, , 21:59 — REGNUM В результате аномальных морозов и снегопадов в США, по последним данным, погибли 12 человек. Об этом 31 января сообщает The Independent.

Отмечается, что чрезвычайно низкие температуры сохраняются на территории от Северной Дакоты до Миссури и Огайо. Согласно прогнозам, в некоторых местах температура воздуха может опускаться до — 53 °C.

Напомним, аномально низкие температуры воздуха наблюдаются на текущей неделе на Среднем Западе США. Синоптики связывают это с внезапным потеплением над Северным полюсом.

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