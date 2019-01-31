Евросоюз выделит Украине 850 млн евро на развитие железных дорог — СМИ

Киев, , 15:43 — REGNUM Девять украинских проектов по развитию сети железных дорог могут получить 850 млн евро от Европейской комиссии и Всемирного банка, сообщил 31 января специализированный ресурс «Центр транспортных стратегий».

В январе 2019 года Еврокомиссия приняла решение выделить 13 млн евро на развитие воздушных, водных и автомобильных и железнодорожных транспортных сетей Евросоюза. В рамках этой программы некоторые страны Восточной Европы, включая Украину, получат финансирование своих инфраструктурных проектов.

Украина подала девять инвестиционных проектов, которые предусматривают увеличение пропускной способности железных дорог, их модернизацию и электрификацию. Всего будет улучшено 530 км украинской железной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузия может получить от Евросоюза 3,4 млрд евро, которые будут вложены в строительство транспортной инфраструктуры страны. При этом на железную дорогу будет потрачено около 100 млн. евро — в Грузии планируют построить железнодорожную линию к порту Анаклия.

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